Воронежский инженер завоевал серебро на чемпионате рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-31T12:49:09+03:00

Соревнования прошли с 24 по 28 октября на Урале

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В Екатеринбурге подвели итоги Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018. Соревнования проходили в несколько этапов, и за каждый начислялись баллы. Победители компетенций набрали максимальное количество баллов по итогам выполнения всех заданий, проделав самый большой объем работы. В направлении «Сетевое и системное администрирование» завоевал серебро наш земляк Артур Тюхов, ведущий инженер электросвязи Воронежского филиала «Ростелекома».

WorldSkills Hi-Tech 2018 – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов крупнейших отечественных предприятий. Мероприятие проходило в Екатеринбурге 24 по 28 октября. В соревнованиях участвовали сборные 36 ведущих российских корпораций и холдингов, представленные победителями корпоративных чемпионатов (422 конкурсанта) и более 400 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов.

В этом году впервые чемпионат стал международным. В Евразийских соревнованиях в рамках WorldSkills Hi-Tech 2018 принимали участие представители 15 стран мира: Армении, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кореи, Монголии, ОАЭ, Пакистана, России, Сингапура, Японии, Швейцарии.