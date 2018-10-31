В Воронежской области 30-летний мужчина изнасиловал 61-летнюю соседку

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-31T10:29:41+03:00

Его будут судить по двум статьям уголовного кодекса

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Мерзкое преступление произошло в Аннинском районе 27 октября. 30-летний местный житель перебрал с алкоголем и залез в дом соседки. Там он надругался над 61-летней пенсионеркой - женщина не смогла оказать сопротивление.

Как сообщают в Следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области, в его отношении завели дело по двум статьям: "нарушение неприкосновенности жилища" и "изнасилование".

Мужчину задержали. Он признался, что совершил с пенсионеркой насильственный половой акт. Следователи назначили комплекс судебных экспертиз, допросили свидетелей. Расследование дела продолжается.