2018-10-29T10:28:35+03:00
Общество

В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки

Теперь возможно отправлять в качестве денежной «открытки» собственное фото или видео
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

- Подарок, сделанный своими руками, всегда вызывает много эмоций и надолго запоминается, - полагает руководитель дивизиона «Цифровая платформа» ПАО Сбербанк Святослав Островский. - Так же и в цифровой среде — уникальное фото или видеоролик, созданный непосредственно для получателя, превратит обычный денежный перевод в душевное пожелание или просто поднимет настроение. Поэтому мы дополнили готовые «Открытки» в «Диалогах» в Сбербанк Онлайн возможностью записать свое поздравление.

Новая возможность появилась на базе денежных «Открыток», запущенных в разделе «Диалоги» приложения Сбербанк Онлайн 1 октября 2018 года. На момент запуска, совершая денежный перевод, пользователь мог выбрать открытку из 50 готовых вариантов (c популярными исполнителями 90-х, героями мультфильмов и т. д.). Теперь же фото или видео для открытки можно записать самому в приложении или выбрать фото из галереи смартфона.

До конца 2018 года эта функция станет доступна и владельцам Android-устройств.

реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежец угнал с помощью троса чужой «Грейт-Волл», чтобы разобрать его на запчасти
Воронежцы пытаются расправиться с ненавистными паркоматами
Воронежский опыт подготовки медиков со школьной скамьи переняли в Липецкой области
В Воронеже белгородец отобрал у собутыльника планшет и 3000 рублей
В Воронежской области пенсионер, убивший подругу своей жены, проведет в тюрьме 8 лет
В Воронеже объявили Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий
В Воронеж еще на неделю вернется тепло
На пожаре в Воронежской области погибли два человека
В Воронеже вор украл ключи у пьяного и вынес из его квартиры 300 тыс, телефон и ноутбук
Житель Воронежской области насушил 7 кило конопли
В Воронеже закроют проезд у СОК "Энергия" до вечера 10 декабря
В Воронеже открыли памятник погибшим бойцам спецназа
Под Воронежем сошли с рельсов два вагона грузового поезда
Никитинская библиотека приглашает воронежцев на "Ночь искусств" на день раньше Всероссийской акции
Внук Маршака обрадовался идее назвать воронежский аэропорт именем прославленного деда
Воронежцы пожаловались на нехватку ночных автобусов до одного из микрорайонов
В Воронеже неправильная парковка автоледи на BMW стала причиной скандала
Воронежский "Факел" сыграл вничью с дальневосточным "Лучом"
Накануне под Воронежем сутки искали ушедшую за грибами бабушку
Воронежцев предупреждают о сомнительных людях, которые заставляют менять газовые счетчики
Воронежцев просят принести книги для детей-сирот
В Воронеже наступит дождливая неделя
В Воронежской области "ВАЗ" насмерть сбил женщину, которая шла по обочине
В Воронежской области супругам грозит до двадцати лет тюрьмы за распространение наркотиков
На языке детства: Воронежский драмтеатр сотворил чудесный спектакль из горы бумажек и лыж
Флешмоб ко Дню автомобилиста: воронежские водители выстроили фигуру машины ДПС из своих авто
В Воронежской области женщина погибла на месте при столкновении "Мазды" и "Лады"