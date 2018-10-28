Накануне под Воронежем сутки искали ушедшую за грибами бабушку

СЕГОДНЯ 18:59 2018-10-28T19:08:15+03:00

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Накануне под Воронежем в лесу заблудилась ушедшая за грибами пенсионерка. 81-летняя жительница села Верхняя Тишанка пошла в лес в пятницу, 26 октября. И проблуждала там, не сумев найти обратной дороги, до утра субботы, 27 октября. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Черноземье". Пенсионерка ушла вглубь на десять километров - именно такое расстояние она преодолела, пытаясь выйти из глуши, только вот шла она в другом направлении.

Искали потерявшуюся сотрудники МЧС и волонтеры. О ее пропаже стало известно, потому что она, к счастью, отправилась на природу не одна, а с друзьями, с которыми они разделились и разошлись в разные стороны. Помогли выбраться бабушке другие грибники, которых она встретила случайно. Но перед этим ей пришлось провести холодную одинокую ночь в лесу.

К слову, в субботу зарегистрировали еще один подобный случай: отправившись на тихую охоту, потерялась целая семья.