На языке детства: Воронежский драмтеатр сотворил чудесный спектакль из горы бумажек и лыж

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-28T12:25:26+03:00

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Две пары валенок, десяток лыж, три старых чемодана и гора мятой бумаги. Детская фантазия легко превращает ее в сугробы. Можно «лепить» из нее снежки и легко забомбордировать противника. Этим и занимаются весь спектакль актеры. Шкодят как вчерашние мальчишки, «ходят» на лыжах, пробираются через бумажные сугробы в огромных валенках. Можно сказать, спектакль «Чук и Гек» Воронежского театра драмы «выкристаллизовался» из бумажного вороха, превратившись в цельный и яркий детский спектакль с минимум декораций, но при этом настолько выразительных, что кажется, попал на постановку именитого столичного театра.

Меж тем, этот спектакль - первый режиссерский опыт актера Кольцовского театра Евгения Баханова (он играет Гека). Вместе с Егором Казаченко (Чук) они дурачатся, будто им действительно 6-7 лет. В постановке много этой типично ребячьей фантазии, изобретательности и сказочности, так понятной детворе - актеры говорят с ребятами на одном языке. Здесь шапки становятся куклами, чемоданы превращаются то в печку, то в вечно чихающего бумажками старика-сторожа, а елку «строят» из лыж. Роль матери «играет» специально созданная кукла, которую «водит» рассказчик, он же «отец» Чука и Гека Вячеслав Гардер. Здесь светом рисуют метель, окошки домов и волшебный сон Гека. Словом, спектакль отличается оригинальными сценическими ходами и необычным световым оформлением.

Премьера в драмтеатре прошла в первый день четвертого фестиваля «Маршак». Куратор форума, столичный эксперт по детскому театру Варвара Коровина, в этом году включила в программу не только «приезжие» постановки, но и лучшие спектакли воронежских театров. И не ошиблась. У «Чука и Гека» - хороший уровень: это цельный, яркий, а главное современный сказочный спектакль, без «нафталина», хотя за основу взят рассказ Аркалия Гайдара 80-летней давности.

Чук - Егор Казаченко.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Наш спектакль, как и рассказ Гайдара «Чук и Гек», построен по законам сказки. А в любой сказке должен быть проводник. В нашей постановке проводником является «снег». С него все начинается и в него в итоге все уходит, - отметил режиссер спектакля.

Гек - Евгений Баханов.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Очень интересная трактовка произведения, ребята самостоятельно сделали хороший эскиз спектакля с помощью самостоятельно изобретенных театральных средств. У нас теперь есть постановка для семейного просмотра: взрослые люди понимают, чем эта сказка была в советское время, а детям будет интересно проследить за тем, как решается в пространстве и игре актеров сказочная история, - поделился худрук Кольцовского театра Владимир Петров.