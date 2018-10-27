В Воронежской области семья отправилась за грибами и заблудилась

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-27T12:44:59+03:00

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В Лискинском районе Воронежской области семья отправилась в лес за грибами и заблудилась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 27 октября.

Как сообщили в ведомстве, 55-летняя женщина, ее 31-летняя дочь с 29-летним мужем и 15-летняя внучка пошли в лес к села Духовое, куда отрпавляются каждый год. Дорогу семья знала хорошо. Но из-за темного времени суток они не смогли сориентироваться. Тогда около 18 часов вечера пенсионерка позвонила в полицию. Через 40 минут их нашли. Жизни и здоровью семьи ничего не угрожало.

Напомним, похожая история случилась в Рамонском районе. 13 октября Подруги приехали на природу на своей машине и пошли искать грибы. Через некоторое время они поняли, что не знают, как вернуться к своему авто. Тогда девушки позвонили своему другу, который позвал на помощь волонтеров, и обратились в службу 112. К счастью, девушек нашли добровольцы. Они не пострадали.