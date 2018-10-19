В Воронеже пенсионера, избившего водителя монтировкой за сбитую собаку, все-таки посадили

СЕГОДНЯ 17:57 2018-10-19T17:57:22+03:00

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В четверг, 18 октября, Воронежский областной суд рассмотрел апелляцию 20-летнего водителя. Он подал ее, чтобы ужесточить наказание для своего обидчика, 53-летнего жителя Бутурлиновки.

Случилось ЧП, ставшее предметом долгого судебного разбирательства, 8 сентября 2017 года. Около семи часов вечера 53-летний мужчина ехал на «семерке» по дороге, ведущей к летнему лагерю. Сзади бежала его собака породы курцхаар. Водитель заметил ехавшую навстречу машину. Автомобиль сбил собаку. Мужчина выскочил из «семерки», подбежал к своему питомцу и увидел, что он мертв. Водитель машины, убившей собаку, тоже остановился – чтобы посмотреть, как сильно повреждено его авто.

Хозяин собаки схватил монтировку и подбежал к группе молодых людей, вышедших из машины. Спросил, кто водитель. Один из юношей, тогда еще 19-летний житель Бутурлиновки, признался, что был за рулем. Тогда хозяин собаки пять раз ударил его монтировкой по руке, один раз попало острием железяки еще и по лбу. Двое молодых людей и девушка, шокированные происходящим, на помощь приятелю не пришли. Травмы юноши врачи оценили как принесшие тяжкий вред здоровью.

Вначале пенсионеру, отвечавшему по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», дали условный срок. Однако Воронежский областной суд удовлетворил апелляцию избитого водителя, приговорив его обидчика к трем годам колонии общего режима.