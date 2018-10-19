Статистика радует: средняя зарплата в Воронеже поднялась на 12,1%

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-19T16:01:18+03:00

Больше всего получают в страховой и финансовой сферах

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В Воронежстате поделились обновленными данными о зарплатах жителей региона. С января по август средняя зарплата работников составила 30495 рублей. Это выше, чем за аналогичный период 2017 года.

- В августе заработная плата сложилась в размере 30612 рублей и увеличилась по сравнению с августом 2017 года на 12,1%, - информируют в Воронежстате. - При этом реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен в январе-августе увеличился на 10.4%.

В полтора раза выше среднего уровня в августе зарабатывали работники страховых компаний и банков, в похожих объемах получают те, кто занят в профессиональной, научной и технической деятельности. На 45% больше получают люди, работающие на производстве химических веществ.

Всего 37% от среднеобластного уровня получают работники, производящие изделия из кожи. 48% от того числа получают те, кто занят обработкой древесины и производством изделий из дерева (кроме мебели).

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