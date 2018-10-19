В Воронежской области цены на бензин выросли на 11,2% за год

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-19T13:07:02+03:00

А дизельное топливо и вовсе подскочило на 18,2%

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За год цены на бензин в Воронежской области выросли на 11,2%. Еще сильней росли цены на дизельное топливо - 18,2%. Эту информацию сообщили в Банке России. Причиной назвали рост мировых цен на нефть.

Из продовольственных товаров самыми высокими темпами дорожало пшено (на 76,5% - из-за сокращения посевов). В лидерах также капуста (70,7%), свекла (43%) и морковь (20,5%). Причиной в Банке России называют низкие цены в прошлом году. Из-за ослабления рубля подорожали разве что бананы (на 27,8%).

Серьезно подскочили в цене туристические поездки. Например, путешествие в Китай обойдется на 33% дороже, поездка на автобусе по городам Европы - на 16,7%.