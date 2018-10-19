Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работников дорожного хозяйства
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В зоне вашей ответственности – обеспечение безопасных и комфортных условий для автотранспортного сообщения, а значит – бесперебойной жизнедеятельности в стране и регионах.
С каждым годом усиливается необходимость в новых дорожных объектах, увеличении протяженности автомагистралей, повышении качества проводимых работ. Соответственно, возрастает значимость вашего труда, которая в последнее время надежно подкреплена на государственном уровне.
На строительство и реконструкцию дорог из федерального и областного бюджетов выделяются значительные средства. Их грамотное и добросовестное освоение, а также применение современных технологий, материалов и, конечно же, ваш профессионализм способствуют эффективному выполнению задач и росту положительной оценки со стороны граждан.
Уважаемые дорожники!
Благодарим вас за самоотверженность и ответственность в работе!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в делах и счастливого жизненного пути!
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