Под Воронежем ребенок отравился декоративным растением на прогулке

СЕГОДНЯ 18:59 2018-10-18T18:59:23+03:00

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В Острогожске семилетний ребенок отравился растением, которое часто растет в парках и садах. Это клещевина обыкновенная, которую используют в фармакологии для изготовления известной всем касторки. Правда, эта трава может быть и ядовитой: она содержит рицин - белковый токсин растительного происхождения. Семечко клещевины обыкновенной и проглотил на прогулке мальчик.

По информации департамента здравоохранения, это произошло в воскресенье, 14 октября. Когда у ребенка начались рвота и понос, родители вызвали скорую помощь.

- Мальчика в течение 12 минут доставили в приемное отделение Острогожской районной больницы, где ему промыли желудок, ввели абсорбент, сделали необходимые исследования и предложили госпитализацию, - сообщают в Облздраве. - Родители от госпитализации отказались, поэтому 15 октября педиатр посетила семью на дому и убедила родителей в необходимости наблюдения за состоянием ребенка в стационаре. Мальчика повторно госпитализировали в Острогожскую РБ. Он прошел необходимый курс лечения и 17 октября был выписан домой под наблюдение участкового педиатра.