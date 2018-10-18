2018-10-18T15:32:54+03:00
Общество

Александр Гусев: «Мы должны хранить верность традициям Николая Троицкого»

Губернатор принял участие в открытии памятника гениальному воронежскому архитектору
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15 октября в жилом квартале «Троицкий» открылся памятник знаменитому воронежскому архитектору Николаю Троицкому. В торжественной церемонии приняли участие губернатор области Александр Гусев, председатель областной Думы Владимир Нетёсов, глава группы компаний Хамина Евгений Хамин, внучка Николая Троицкого Татьяна Образцова.

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