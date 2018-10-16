СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-16T11:58:42+03:00

Сенатор Сергей Лукин: «Реализация программы по переселению людей из аварийного жилья будет продолжена в рамках нацпроекта»

В начале октября Правительство России внесло в Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта 12 нацпроектов, разработанных в соответствии с майским указом Владимира Путина