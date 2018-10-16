2018-10-16T11:58:42+03:00
Общество

Сенатор Сергей Лукин: «Реализация программы по переселению людей из аварийного жилья будет продолжена в рамках нацпроекта»

В начале октября Правительство России внесло в Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта 12 нацпроектов, разработанных в соответствии с майским указом Владимира Путина
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Эти документы отражают мероприятия по достижению поставленных главой государства национальных целей и целевых показателей.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания граждан.

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