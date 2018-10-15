Воронежскому летчику-герою Роману Филипову установили памятник в Иркутской области

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-15T15:59:01+03:00

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Героически погибшему в Сирии воронежскому летчику Роману Филипову установили памятник в небольшом городке Черемхово в Иркутской области. Инициаторами выступили студенты Черемховского горнотехнического колледжа им. М. Щадова. Информация об этом появилась на сайте местной администрации. Открытие монумента состоялось в минувшую пятницу, 12 октября.

Ребята предложили установить скульптурную композицию в память о погибшем герое еще в феврале Идею поддержали в администрации. Монумент представляет собой взмывающий в небо самолет со взлетной полосы. Идея композиции принадлежит мэру города Черемхово.

- То, что в шахтерском городке за многие тысячи километров от Сирии молодежь, так близко - сердцем и душой - отреагировала на гибель российского пилота, достойно уважения. Подвиг Романа Филипова – это показатель характера, самоотверженности русского человека. Сегодня мы открыли памятник настоящему герою, который исполнил свой долг ценою жизни. И память о человеке, который совершил настоящий подвиг, останется навсегда. Я горжусь тем, что в нашем городе появился такой сквер и уверен, что это будет одно из любимых мест жителей Черемхово», - отметил на открытии мэр города Черемхово Вадим Семенов.

Напомним, 3 февраля Романа Филипова сбили террористы в провинции Идлиб. Воронежец отстреливался до последнего, а потом, подпустив врагов поближе, с криком «Это вам за пацанов» подорвался на гранате. Президент присвоил Роману Филипову звание Героя России посмертно. Воронежца похоронили на Аллее славы Коминтерновского кладбища.

В Воронеже памятник погибшему летчику Роману Филипову открыли 15 июня. Бюст установили на территории школы №85 (улица Маршала Жукова, 2), в которой учился Филипов. Также в апреле комиссия по культурному наследию приняла решение назвать новую улицу в Центральном районе города именем пилота.Она проходит с юга на север от улицы Академика Гмелина до границы Правобережного лесничества.