2018-10-14T14:58:01+03:00
Происшествия

В лесу под Воронежем заблудились две девушки, ушедшие за грибами

Полицейские и волонтеры пытались им помочь
Юлия ТЕРНОВА
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Потеряться даже опытному грибнику в знакомом лесу - проще простогоПотеряться даже опытному грибнику в знакомом лесу - проще простого
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Поисковый отряд "Черноземье" сообщает, что днем в субботу, 13 октября, им поступил звонок с просьбой помочь отыскать в лесу двух потерявшихся. Подруги добрались на природу на своей машине и пошли искать грибы. Через некоторое время поняли, что не знают, как вернуться к своему авто. Тогда девушки позвонили своему другу, который позвал на помощь волонтеров, и обратились в службу 112. На место направились полицейские и добровольцы. Найти заблудившихся удалось именно последним.

Как рассказывают в отряде "Черноземье", лесник не смог ничем помочь в поисках. Волонтеры сначала нашли авто подруг по следам от шин на земле. С девушками все время переговаривались представители отряда и операторы службы 112: к счастью, заряда телефона хватало, и в лесу можно было найти место, где не пропадала связь. Потерявшиеся продиктовали добровольцам цифры, которые видели на квартальном столбе. Это помогло установить верное направление. Поисковики на своей машине продвигались все дальше в лес и сигналили, уточняя по телефону у любительниц тихой охоты, слышен ли звук. Найти их удалось около половины одиннадцатого, бродить по лесу подруги начали около двух дня.

Волонтеры "Черноземья" напоминают: отправяясь в лес, даже хорошо знакомый вам, берите с собой некоторый запас еды и воды, компас, карту и спички. Кроме того, следует сообщать близким, куда именно вы направляетесь.

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