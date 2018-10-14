Ночью в Воронеже искали 86-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-14T09:34:00+03:00

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В Воронеже накануне, 13 октября, пропал 86-летний Василий Сальников. Минувшей ночью с субботы на воскресенье дедушку искали на улице Домостроителей, в районе "Ленты". Однако поиск и расклеивание ориентировок пока не дали результатов. Волонтеры отряда "Лиза Алерт" сообщают, что рост пенсионера - 182 сантиметра, телосложение худощавое, у него седые волосы и карие глаза. Одет он был в синюю куртку длиной до бедра, темные брюки, черные ботинки и кепку. Если вы увидите пропавшего, сообщите об этом волонтерам по номеру, указанному под фото, и постарайтесь по возможности передать пенсионера им в руки.