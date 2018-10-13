В Воронеже на улице Переверткина машина скорой помощи с пациентом перевернула внедорожник

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-13T13:46:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже на улице Переверткина внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи. По словам очевидцев ДТП, водитель «Сузуки» хотел проскочить на перекрестке, но в этот момент в него на скорости влетел автомобиль «неотложки». После этого джип перевернулся.

Авария произошла около 9 часов утра 13 октября в Железнодорожном районе. Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, автомобиль «Сузуки Джимни», за рулем которого находилась 56-летняя женщина, ехал со стороны улицы Зои Космодемьянской в сторону улицы улицы Минской. На улице Переверткина в него влетел автомобиль скорой помощи, который вез пациента со стороны Правого берега в сторону Ленинского проспекта.

В аварии пострадал 49-летниЙ водитель «неотложки». Женщина, управлявшая внедорожником, за медпомощью не обращалась.

- В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - прокомментировали в ведомстве.