Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов

12 Окт. 18:10 2018-10-12T18:18:41+03:00

В преступлениях подозреваются вот эти господа (еще один сообщник в кадр не попал). Фото ГУ МВД по Воронежской области

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В следственный изолятор отправили троих жителей Курской области, которым от 34 до 44 лет. Мужчин подозревают в кражах из автомобилей воронежцев на общую сумму - выдохните! - 400 тысяч рублей! Именно столько, по мнению правоохранителям, удалось добыть воришкам путем долгой и кропотливой работы.

Куряне были не простыми "стеклобоями", которые трутся около автомобилей с отвертками. Эти парни использовали сканирующие устройства. В итоге из машин вынимали деньги, ювелирные изделия, банковские карты. Один из парней вдобавок стащил кошелек из подсобки небольшого кафе на Революции 1905 года.

- Не раз судимые подозреваемые признались, что специально приехали из Курской области для совершения преступлений. Похищенное имущество сдали в ломбард, часть похищенного изъята в ходе обыска, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчинам грозит по пять лет заключения.