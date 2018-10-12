Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-12T16:36:13+03:00

Кроме того, в особой экономической зоне могут появиться совместные предприятия

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Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый в Могилеве встретил делегацию воронежского облправительства.

Стороны договорились о возможности создания совместных производств в нашей особой экономической зоне. Кроме того, будет проходить обмен опытом в сфере семеноводства и генетики скота. Как отметили в воронежском облправительстве, белорусская сторона намерена увеличить товарооборот с нашим регионом до 350-400 млн. долларов в год.

Михаил Русый поблагодарил воронежцев за то, что в области чтут память уроженца Беларуси Александра Лизюкова - Героя Советского Союза, чьи останки были с почестями перезахоронены в 2009 году.