В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Депутаты Воронежской областной Думы одобрили увеличение финансирования госпрограммы региона «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году на 86,3 млн. рублей. Деньги направят на строительство и реконструкцию спортивных сооружений.
– Более 17 млн рублей добавят на строительство Центра по гребле на байдарках и каноэ в Воронеже. Также дополнительные средства будут направлены на строительство многофункциональных спорткомплексов открытого типа при образовательных учреждениях в Боброве, Борисоглебске, Бутурлиновке, Верхнем Мамоне, Острогожске, Павловске, Семилуках и Воронеже, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.
Кроме того, на 62,1 млн рублей увеличен объем субсидирований по статье «Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности».
Всего на развитие физической культуры и спорта в регионе в 2018 году направят более 2 млрд рублей, из них из бюджета Воронежской области – 1,5 млрд. рублей.