В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-12T16:17:29+03:00

Деньги выделят и на детский футбол. Фото: с сайта Воронежской областной Думы.

Всего в 2018 году в эту сферу деятельности вложат более двух миллиардов рублей

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Депутаты Воронежской областной Думы одобрили увеличение финансирования госпрограммы региона «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году на 86,3 млн. рублей. Деньги направят на строительство и реконструкцию спортивных сооружений.

– Более 17 млн рублей добавят на строительство Центра по гребле на байдарках и каноэ в Воронеже. Также дополнительные средства будут направлены на строительство многофункциональных спорткомплексов открытого типа при образовательных учреждениях в Боброве, Борисоглебске, Бутурлиновке, Верхнем Мамоне, Острогожске, Павловске, Семилуках и Воронеже, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Кроме того, на 62,1 млн рублей увеличен объем субсидирований по статье «Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности».

Всего на развитие физической культуры и спорта в регионе в 2018 году направят более 2 млрд рублей, из них из бюджета Воронежской области – 1,5 млрд. рублей.