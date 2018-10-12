В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-12T11:48:55+03:00

Денег они не видели уже два месяца

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В Верхнемамонском районе вынуждены были объявить забастовку работники автозаправочной станции. У нее постоянно меняются владельцы, при этом зарплату они регулярно «забывают» отдавать.

После двух месяцев задержки терпение у людей, работающих на АЗС, лопнуло, и они перестали обслуживать клиентов. А заодно пожаловались на свои проблемы в СМИ. Вскоре этой ситуацией заинтересовались сотрудники Следственного комитета.

- Наши работники проводят доследственную проверку по факту сообщений о невыплате зарплаты, - сообщили в региональном СУ СК России. – По ее итогам будет принято процессуальное решение.