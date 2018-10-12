Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
18-летний воронежец Сергей Чернышев, выступающий в соревнованиях по брейк-дансу на Юношеских Олимпийских играх под псевдонимом Бамблби (это один из мультипликационных роботов-трансформеров), завоевал уже вторую медаль.
На этот раз Сергей выступал в миксте со спортсменкой из Австрии Анной Турнер. В полуфинале в упорной борьбе они уступили итальянки и аргентинцу. По раундам была ничья, все решили судейские голоса.
Зато в баттле за бронзу Сергей и Анна оказались сильнее дуэта из Италии и Голландии.
Напомним, Сергей Чернышев стал первым чемпионом Юношеских Олимпийских игр по брейк-дансу. На пути к золоту в полуфинале он победил фаворита соревнований японца Накари Шигеюки. А в финале оказался намного сильнее француза Мартина Лежона.