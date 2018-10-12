2018-10-12T11:41:32+03:00
Спорт

Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх

На этот раз в миксте
Юрий КОЗЛОВ
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Сергей Чернышев и Анна Турнер сумели вырвать победу в поединке за бронзу.Сергей Чернышев и Анна Турнер сумели вырвать победу в поединке за бронзу.Фото: Первый канал
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18-летний воронежец Сергей Чернышев, выступающий в соревнованиях по брейк-дансу на Юношеских Олимпийских играх под псевдонимом Бамблби (это один из мультипликационных роботов-трансформеров), завоевал уже вторую медаль.

На этот раз Сергей выступал в миксте со спортсменкой из Австрии Анной Турнер. В полуфинале в упорной борьбе они уступили итальянки и аргентинцу. По раундам была ничья, все решили судейские голоса.

Зато в баттле за бронзу Сергей и Анна оказались сильнее дуэта из Италии и Голландии.

Напомним, Сергей Чернышев стал первым чемпионом Юношеских Олимпийских игр по брейк-дансу. На пути к золоту в полуфинале он победил фаворита соревнований японца Накари Шигеюки. А в финале оказался намного сильнее француза Мартина Лежона.

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