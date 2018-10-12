В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-12T10:29:09+03:00

Тот, правда, до этого врезал хозяину кулаком в глаз

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя села Терновка Терновского района. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, 22 июля на улице Южной села Терновка у 35-летнего мужчины гостил 29-летний знакомый. Посидели, выпили. И тут на свою беду гость припомнил давнюю ссору с братом хозяина. За неимением рядом своего недруга он дал кулаком в глаз его родственнику. Тот кротким нравом тоже не отличался – схватил нож и ткнул обидчика в грудь. Ранение оказалось смертельным.

- На предварительном следствии мужчина свою вину признал частично - не стал спорить с тем, что бил гостя ножом, но заявил, что не собирался его убивать. Доказательств в отношении него собрали достаточно. Его вину подтверждают и показания свидетелей, и данные судебных экспертиз, – рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе.