В Воронеже недавно отремонтированные дороги превратились в решето

СЕГОДНЯ 07:08 2018-10-12T07:10:46+03:00

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В Воронеже общественники проверили качество дорожного покрытия, которое обновили этим летом. Рейд прошел по нескольким улицам города: 25 января, Богдана Хмельницкого, Брусилова, Ломоносова, Тимирязева, а также по мосту, соединяющему микрорайоны Сомово и Боровое. Итог оказался печальным. Местами уже образовались ямы, а полуразбитые бордюры так и остались нетронутыми.

К укладке асфальта на улицах 25 января и Брусилова ни у кого претензий нет. Нарекания вызвала лишь хаотичная укладка бордюров, которые почему-то обновили «островками». Например, на повороте у дома №52а с одной стороны установили новый бордюр, а с противоположной он отсутствует. Дождевая вода размывает край твердого покрытия и сильно повредила тротуар. В 100 метрах от поворота общественники увидели просевшую на 6 сантиметров решетку ливневки.

На улице Ломоносова бордюры уложены неровно, изобилуют сколами. А на Брусилова у перекрестков с улицей Огарева и Гражданским переулком летом закатали в асфальт люки колодцев. Покрытие в этих местах уже заметно деформировалось, что может спровоцировать ДТП.

Также в местах соединения пролетов на мосту между микрорайонами Сомово и Боровое образовались сквозные дыры. Их попытались заделать смесью гравия и вяжущих материалов, но это не помогло. Железобетонные бордюры менять не стали, хотя они рассыпаются на глазах.

А вы довольны ремонтом дорог в Воронеже?