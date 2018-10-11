Воронежцы провели спецоперацию по спасению кота
В Воронеже в микрорайоне ВАИ развернулась целая спецоперация по спасению кота. Пушистый зверь забрался на верхушку тополя и не смог слезть. Весь процесс засняли на видео и выложили в популярную группу в соцсети в четверг, 11 октября.
Судя по словам оператора, на дереве кот провел трое суток. Хозяйка питомца уже не знала, что ей делать. Тогда женщина обратилась к рабочим, которые неподалеку вели строительство. Неравнодушные мужчины откликнулись на просьбу местной жительницы и отправились спасать несчастное животное. На строительном кране они поднялись к верхушке тополя и сняли питомца. Напуганного зверя сразу передали в руки хозяйки.
- Огромное спасибо неравнодушным людям, которые рискуя своей жизнью, полезли на дерево за кошкой, - обратилась с благодарностью к народным героям женщина.
Спасение кота в Воронеже.Видео: пресс-служба ГУ МЧС по региону.