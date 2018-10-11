2018-10-11T19:00:50+03:00
Общество

Воронежцы провели спецоперацию по спасению кота

Пушистый зверь забрался на верхушку тополя и не смог слезть [видео]
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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В Воронеже в микрорайоне ВАИ развернулась целая спецоперация по спасению кота. Пушистый зверь забрался на верхушку тополя и не смог слезть. Весь процесс засняли на видео и выложили в популярную группу в соцсети в четверг, 11 октября.

Судя по словам оператора, на дереве кот провел трое суток. Хозяйка питомца уже не знала, что ей делать. Тогда женщина обратилась к рабочим, которые неподалеку вели строительство. Неравнодушные мужчины откликнулись на просьбу местной жительницы и отправились спасать несчастное животное. На строительном кране они поднялись к верхушке тополя и сняли питомца. Напуганного зверя сразу передали в руки хозяйки.

- Огромное спасибо неравнодушным людям, которые рискуя своей жизнью, полезли на дерево за кошкой, - обратилась с благодарностью к народным героям женщина.

Спасение кота в Воронеже.Видео: пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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