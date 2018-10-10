2018-10-10T21:55:19+03:00
Происшествия

В центре Воронежа автобус сбил мужчину

ДТП случилось недалеко от здания ЮВЖД
Яков СТРОГОВ
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Движение в районе ЮВЖД весьма интенсивное, однако некоторые пешеходы об этом забывают.Движение в районе ЮВЖД весьма интенсивное, однако некоторые пешеходы об этом забывают.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В среду, 10 октября, около восьми часов утра 30-летний воронежец почему-то захотел перебежать дорогу на перекрестке между зданиями ЮВЖД и Воронежским университетом инженерных технологий (больше известным как технологическая академия). Надо заметить, что в этом месте есть вполне комфортабельный подземный переход. Так что поступок гражданина с трудом поддается объяснению.

Как бы то ни было, во время пробежки мужчина был сбит автобусом «Волжанин», следовавшим по маршруту Воронеж-Борисоглебск. Незадачливого пешехода отвезли в больницу «Электроника». Предварительный диагноз – сотрясение мозга. Впрочем, мужчину уже отпустили домой.

Отметим, что дорогу между Храмом и технологической академии регулярно перебегают бабушки, ленящиеся спускаться по подземному переходу. При том, что движение в этом месте очень интенсивное.

Напомним, вечером 9 октября на улице Димитрова 27-летний водитель «Киа-Оптима» сбил двух девушек 16 и 19 лет. Их отвезли в больницу.

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