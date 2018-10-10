2018-10-10T20:05:27+03:00
Происшествия

В Воронеже ребенок наткнулся рукой на гвоздь

Спасателям пришлось вырезать часть деревяшки бензопилой
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба городских спасателей.фото: пресс-служба городских спасателей.
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ЧП случилось 9 октября в 16:25. В Единую дежурно-диспетчерскую службу позвонили врачи скорой и рассказали, что школьник начальных классов наткнулся рукой на гвоздь в деревяшке. Нужно было срочно освободить ребенка от конструкции, чтобы транспортировать в медучреждение. Спасатели с помощью бензопилы вырезали часть деревянноого предмета и передали мальчика с гвоздем в руке медикам.

- Важно было проводить работу крайне аккуратно, чтоб отклонение от оси не причинило еще большего вреда и боли, - пояснили в пресслужбе управления по делам ГО ЧС Воронежа.

Спасатели напоминают, что самостоятельно извлекать инородное тело из раны нельзя, потому что:

- во-первых, этот предмет часто является своеобразной пробкой, которая частично или полностью препятствует сильному кровотечению;

- во-вторых, при самостоятельном извлечении можно раздробить инородное тело и оставить обломки в глубине тканей.

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