Воронежский бизнесмен обанкротил свою фирму, чтобы не возвращать 4 млн. рублей

10 Окт. 14:15 2018-10-10T19:05:41+03:00

Бизнесмен хотел прикарманить 4 млн., а в итоге лишился трех квартир и рискует сесть на шесть лет. Фото: из архива «КП»

Суд наложил арест на три его квартиры. К тому же предпринимателю грозит до шести лет тюрьмы

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Сотрудники прокуратуры Воронежской области направили в Левобережный районный суд Воронежа уголовное дело 42-летнего бизнесмена.

По данным следствия, в 2013 году предприниматель организовал ООО «ДАР». Организация должна была заниматься строительством. Через год бизнесмен заключил два выгодных контракта. Договоры были подписаны с застройщиком многоквартирного дома 9 «б» по улице Моисеева в Воронеже на благоустройство прилегающей к нему территории, а также с администрацией поселка Хохол на капремонт парка «Центральный». На счета фирмы перевели почти 4 млн. рублей авансы, больше половины которых взяли из бюджета.

Свои обязательства по договорам подрядчик не выполнил. Заказчики вынуждены были обратиться в другие строительные организации, которые выполнили все работы.

Возвращать предоплату бизнесмен не захотел. Из-за этого на него подали два иска в Арбитражный суд Воронежской области. Тогда предприниматель решил вывести все имущество фирмы на своих знакомых. Земельный участок со зданием стоимостью более 5 млн. рублей в Нововоронеже он якобы продал за 900 тысяч рублей. Зная, что в ближайшее время на счета его организации должны поступить более 2 млн. рублей от администрации Рязани, предприниматель по подложным документам переуступил право их требования другой фирме, откуда вскоре деньги перевели ему назад.

В результате, когда Арбитражный суд принял решение не в пользу бизнесмена, взыскать с него было нечего. Организация была признана банкротом.

- В ходе следствия предпринимателю предъявили обвинение по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Бизнесмен возместил ущерб только застройщику дома на улице Моисеева. В обеспечение возмещения вреда, причиненного Хохольской городской администрации, наложен арест на три квартиры бизнесмена общей стоимостью более 5 млн. рублей. Максимальное наказание, грозящее предпринимателю, - шесть лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.