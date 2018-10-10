2018-10-11T12:26:21+03:00
Общество

В центре Воронежа закроют на ремонт часть Дворца бракосочетания

Пока в нем не будут проводить торжественные свадебные церемонии
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Дворец бракосочетания на площади Ленина частично закрыли до Нового года.Дворец бракосочетания на площади Ленина частично закрыли до Нового года.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

С 22 октября по 31 декабря Дворец бракосочетания (площадь Ленина, 11) закрывают на ремонт, сообщили в управлении ЗАГС по Воронежской области. Его проведут в Каминном зале и в Зале торжеств.

В течение этого периода времени торжественные регистрации брака проводить не будут. А вот малый зал Дворца продолжит работу в обычном режиме. Заключить брак здесь можно будет со вторника по субботу с 9.00 до 17.00. Правда, без помпы, в неторжественной обстановке. Подать заявления на регистрацию можно в отделе ЗАГС Центрального и Ленинского районов Воронежа по адресу: ул. Куцыгина, дом № 6.

В региональном управлении ЗАГС напомнили, что с 1 октября 2018 года заявления на регистрацию брака принимают за год до планируемой свадьбы. Потом молодожены могут выбрать любую дату регистрации не ранее, чем за месяц до предполагаемой даты. Заявления принимают лично или через портал госуслуг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя