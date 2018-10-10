В центре Воронежа закроют на ремонт часть Дворца бракосочетания

10 Окт. 12:34 2018-10-11T12:26:21+03:00

Пока в нем не будут проводить торжественные свадебные церемонии

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С 22 октября по 31 декабря Дворец бракосочетания (площадь Ленина, 11) закрывают на ремонт, сообщили в управлении ЗАГС по Воронежской области. Его проведут в Каминном зале и в Зале торжеств.

В течение этого периода времени торжественные регистрации брака проводить не будут. А вот малый зал Дворца продолжит работу в обычном режиме. Заключить брак здесь можно будет со вторника по субботу с 9.00 до 17.00. Правда, без помпы, в неторжественной обстановке. Подать заявления на регистрацию можно в отделе ЗАГС Центрального и Ленинского районов Воронежа по адресу: ул. Куцыгина, дом № 6.

В региональном управлении ЗАГС напомнили, что с 1 октября 2018 года заявления на регистрацию брака принимают за год до планируемой свадьбы. Потом молодожены могут выбрать любую дату регистрации не ранее, чем за месяц до предполагаемой даты. Заявления принимают лично или через портал госуслуг.