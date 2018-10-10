2018-10-10T11:14:10+03:00
Происшествия

На воронежской трассе в лобовом столкновении двух "ВАЗов" погиб 23-летний водитель

Трегедия произошла в Таловском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Причиной трагедии стало нарушение правил дорожного движенияПричиной трагедии стало нарушение правил дорожного движенияФото: из архива «КП»
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Вечером 9 октября в Таловском районе на 41-ом километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка» произошло лобовое столкновение двух автомобилей «ВАЗ». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 26-летний водитель ВАЗ-21043 пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с двигавшемся навстречу тВАЗ-21103, которым управлял 23-летний житель Таловского района.

- В результате дорожно – транспортного происшествия, оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, где 23-летний житель Таловского района от полученных травм скончался, - рассказали в пресс-службе полиции.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

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