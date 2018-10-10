Две жительницы Воронежа попали под колеса на улице Димитрова
В начале восьмого часа вечера 9 октября на улице Димитрова 27-летний водитель машины «Киа Оптима» сбил двух пешеходов – девушек 16 и 19 лет. Они переходили улицу вне пешеходного перехода и, скорее всего, водитель их просто не заметил в темноте.
В результате ДТП девушки получили различные травмы и были госпитализированы.
- Пешеход, всегда, прежде чем выйти на проезжую часть должен убедиться в безопасности перехода, оценить расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, - напоминают в ГИБДД. - Пересекать проезжую часть пешеходы должны по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров и обочин. В темное время суток обязательно носить светоотражающие элементы, чтобы сделать себя более заметными для водителей.