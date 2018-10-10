2018-10-10T10:41:11+03:00
Общество

Две жительницы Воронежа попали под колеса на улице Димитрова

Девушки поленились дойти до «зебры»
Елена ФЕДЯШЕВА
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Девушки попали в больницуДевушки попали в больницуФото: из архива «КП»
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В начале восьмого часа вечера 9 октября на улице Димитрова 27-летний водитель машины «Киа Оптима» сбил двух пешеходов – девушек 16 и 19 лет. Они переходили улицу вне пешеходного перехода и, скорее всего, водитель их просто не заметил в темноте.

В результате ДТП девушки получили различные травмы и были госпитализированы.

- Пешеход, всегда, прежде чем выйти на проезжую часть должен убедиться в безопасности перехода, оценить расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, - напоминают в ГИБДД. - Пересекать проезжую часть пешеходы должны по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров и обочин. В темное время суток обязательно носить светоотражающие элементы, чтобы сделать себя более заметными для водителей.

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