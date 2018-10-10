В Коминтерновском районе Воронежа за 12 миллионов отремонтировали тротуары

10 Окт. 09:40 2018-10-10T09:40:48+03:00

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В ближайшие дни в Коминтерновском районе завершится устройство и ремонт тротуаров на Бульваре победы, улицах В.Невского и Новгородской. Раньше подрядчики уже привели в надлежащее состояние тротуары и бордюры на главных магистралях района – Московском проспекте, улицах Хользунова, Генерала Лизюкова, маршала Жукова, проспекте Труда и улице Текстильщиков.

- На эти цели в 2018 году бюджет выделил 12 миллионов рублей, - отметили в управе Коминтерновского района. –Подчас из-за большого количества припаркованных машин невозможно было задействовать максимальное количество спецтехники, но подрядная организация достойно справлялась с ситуацией, учитывая при этом пожелания жителей района.