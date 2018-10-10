Воронежцы: «90-ый автобус объезжает пробку на Ленинском проспекте дворами»

10 Окт. 08:41 2018-10-10T08:41:56+03:00

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Воронежцы пожаловались нам на работу маршрутного автобуса №90:

- Когда он едет по Ленинскому проспекту в сторону Отрожки, то частенько объезжает пробку перед остужевским кольцом дворами. Уходит с проспекта в районе улицы Минской и появляется сразу на кольце.

Однако вместе с пробкой маршрутка объезжает и остановку «улица Остужева». Пассажиры напрасно и подолгу ждут здесь автобус. Так было и во вторник, 9 октября, когда на улице образовался затор из-за аварии.

Мы передали жалобу пассажиров в мэрию. Сотрудники администрации пообещали принять меры к перевозчику и пассажирам. А на будущее посоветовали горожанам записывать и сообщать номер автобуса-нарушителя и время, когда он сошел с маршрута.