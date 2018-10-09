В Воронежской области будут судить мужчину, бросившего умирать свою подругу
29-летнего жителя Новохоперска обвиняют в «Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» и в «Краже».
В июне 2018 года на улице Мамаев Проток города Новохоперска мужчина избил 53-летнюю приятельницу. Более того, он еще и забрал телефон у обессиленной женщины. Избитую местную жительницу у своего дома впоследствии обнаружил местный житель и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Однако спустя некоторое время женщина скончалась в больнице.
- Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель Новохоперского следственного отдела СУ СК России Дмитрий Колякин.