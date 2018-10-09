В Воронежской области будут судить мужчину, бросившего умирать свою подругу

9 Окт. 19:21 2018-10-09T19:21:53+03:00

Он не только оставил ее на улице, но еще и обокрал

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29-летнего жителя Новохоперска обвиняют в «Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» и в «Краже».

В июне 2018 года на улице Мамаев Проток города Новохоперска мужчина избил 53-летнюю приятельницу. Более того, он еще и забрал телефон у обессиленной женщины. Избитую местную жительницу у своего дома впоследствии обнаружил местный житель и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Однако спустя некоторое время женщина скончалась в больнице.

- Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель Новохоперского следственного отдела СУ СК России Дмитрий Колякин.