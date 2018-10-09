Под Воронежем убийцу девушки вычислили по его телефону

9 Окт. 16:13 2018-10-09T16:34:00+03:00

Мобильник подозреваемого в убийстве находился в тех же местах, что и сотовый погибшей девушки. Фото: Александр ГЛУЗ

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28-летнему жителю села Синие Липяги Нижнедевицкого района вынесли приговор по двум статьям УК. Молодого человека обвиняли в убийстве девушки и краже.

27 июля 2017 года полицейские приняли заявление о том, что пропала 21-летняя девушка, от ее родственников. К тому времени она не выходила на связь уже десять дней. Вскоре в региональном следственном управлении, куда поступил материал из полиции, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Девушку искали несколько месяцев. Проверили ее телефонные разговоры, в конце концов выяснили номер сотового, который по локации совпадал с тем местом, где находился мобильник пропавшей. Он был зарегистрирован на организацию, с июля 2017 года им пользовался тот самый 28-летний житель Синих Липягов. Его вызвали на допрос к следователю СК. Мужчина признался в преступлении и показал место, где спрятал тело убитой им девушки.

- Оказалось, что молодой человек познакомился с девушкой и предложил ей покататься на машине. Когда ехали через один из поселков Семилукского района, они поссорились. Мужчина набросился на девушку и задушил ее. Потом вывез в Синие Липяги, где снял с тела золотые украшения, забрал планшет, а труп закопал в лесу, - рассказал руководитель следственного отдела по городу Семилуки регионального следственного управления СК России Дмитрий Мальцев. - Перед судом молодой человек отказался от своего признания и заявил, что не убивал девушку. Однако собранные доказательства оказались достаточными для вынесения приговора. По решению суда, мужчина отсидит 9,5 лет в колонии строгого режима. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней.