2018-10-11T10:10:55+03:00
Общество

В Воронеже начали строить центр современного искусства, похожий на матрешку

Здание появится в парке "Орленок"
Юлия ТЕРНОВА
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Визуализация будущего центра современного искусства. Изображение пресс-службы мэрии ВоронежаВизуализация будущего центра современного искусства. Изображение пресс-службы мэрии Воронежа
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В мэрии Воронежа показали, как будет выглядеть новый центр современного искусства, который начали строить сегодня, 9 октября, в парке "Орленок" на улице Студенческой. Напомним, ранее анонсировалось, что строительство начнется в сентябре 2017 года, но в итоге его отложили больше чем на год.

Планируется, что здание будет выполнено в форме... куклы-матрешки. В нем собираются сделать три этажа. Сооружение займет площадь, равную 1,4 тысячи квадртарного километра. "Матрешка" украсит собой парк в центре города ближе к концу 2020 году.

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