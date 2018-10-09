В Воронеже начали строить центр современного искусства, похожий на матрешку

9 Окт. 15:30 2018-10-11T10:10:55+03:00

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В мэрии Воронежа показали, как будет выглядеть новый центр современного искусства, который начали строить сегодня, 9 октября, в парке "Орленок" на улице Студенческой. Напомним, ранее анонсировалось, что строительство начнется в сентябре 2017 года, но в итоге его отложили больше чем на год.

Планируется, что здание будет выполнено в форме... куклы-матрешки. В нем собираются сделать три этажа. Сооружение займет площадь, равную 1,4 тысячи квадртарного километра. "Матрешка" украсит собой парк в центре города ближе к концу 2020 году.