Воронежцев приглашают на День бобра

9 Окт. 12:29 2018-10-09T12:29:48+03:00

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20 октября в Воронежском заповедника во второй раз пройдет День бобра, добра и леса. Это масштабный экологический, экотуристический и культурный праздник.

Мероприятия Дня бобра запланированы на трех площадках. Главным героем праздника будет Бобр, ведь именно для сохранения этого животного и был создан 95 лет назад заповедник. Тогда вопрос о существовании бобров стоял очень остро. Гости праздника узнают много интересного о бобрах и живых символах заповедников и нацпарков.

В программе Дня бобра мастер-классы и игры, концерт, просмотр фильмов, выставка-продажа сувениров, парад ростовых кукол, «уроки добра деда Василия».

Начало 11.00 на территории Центральной усадьбы заповедника.