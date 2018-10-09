В Воронеже демонтируют три киоска, установленных владельцами самовольно

9 Окт. 11:58 2018-10-09T11:59:20+03:00

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В мэрии Воронежа опубликовали список киосков и мини-магазинов, котрорые отвели под снос и демонтаж. Все это - так называемые нестационарные торговые объекты, занимающие свои места без разрешительной документации.

До конца власти планируют демонтировать торговые объекты по следующим адресам: ул. Хользунова, 117, ул. Фридриха Энгельса, 40 ул. Средне – Московская, 32б. Владельцы всех этих точек не установлены.