В Воронеже выбирают лучшее осеннее фото из Центрального парка

9 Окт. 10:32 2018-10-10T01:32:40+03:00

Присылать свои работы можно по 14 октября

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В Воронеже решили выбрать лучшее осеннее фото, сделанное в Центральном парке. Конкурс проводится при содействии Управления экологии. Вы можете быть фотографом-профессионалом или просто любителем: возможность побороться за главый приз есть у всех. Вот что для этого нужно:

- С 29 сентября по 14 октября выложить на своей странице осенние снимки, сделанные в Воронежском центральном парке с хештегом #парковаяосень2018, - сообщает мэрия Воронежа.

Победителя определят до 19 октября. Подробности можно узнать по ссылке.