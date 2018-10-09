2018-10-09T00:47:46+03:00
Звезды

В Воронеж на гастроли приедет группа «Чиж & Co»

Концерт пройдет в конце ноября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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24 ноября в столицу Черноземья в очередной раз с гастролями приедет группа «Чиж & Co». На концертах Сергея Чигракова всегда аншлаг. Он не просто высококлассно исполняет блюз, Чиж сумел вложить в одно из самых ярких явлений американской музыкальной культуры истинно русскую душу. У него получаются домашние, «кухонные» блюзы», наверное, поэтому его песни знают, любят и поют все - от школьников до академиков, ведь так уж повелось, что самыми сокровенными историями делятся с близкими и друзьями именно на кухне.

Впрочем, лирическое настроение, традиционно сопровождающее блюзы, «Чиж & Сo» отлично компенсирует драйвовыми песнями с классическим роковым звучанием и оптимистичным настроем. Поэтому ни самому Чигракову, ни его верным поклонникам уже давным-давно не нужны никакие информационные поводы, последняя студийная пластинка «Чиж & Co» «Нечего терять» вышла в конце прошлого века, но концерты и гастроли легенд русского рока не потеряли от этого ни в количестве, ни в качестве. Последними официально изданными песнями Чижа являются коллаборации «Улетай, мое похмелье» (с Ромарио и Евгением Маргулисом) и «Волопас» (с группой «Свободный полет»), также воронежцев снова ждут «Вечная молодость», "Полонез", Hoochie Coochie Man, «О любви», «Перекресток» и другие хиты легендарного коллектива.

Выступление пройдет 24 ноября в концертном зале Event-Hall, начало в 18.00 (12+).

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