2018-10-08T19:32:52+03:00
Происшествия

Пьяный автослесарь катался на угнанном УАЗе по Семилукам Воронежской области

Мужчина объяснил полицейским, что таким образом проверял техническую неисправность
Виктор ПАВЛОВ
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Покатушки на чужом внедорожнике закончились в отделенииПокатушки на чужом внедорожнике закончились в отделенииФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Взмах полосатого жезла - и 39-летний мужчина судорожно пытается объяснить, почему он в пьяном виде едет за рулем чужого УАЗа, на который нет никаких документов.

Полицейские восстановили хронологию событий. 29-летний мужчина оставил внедорожник на станции техобслуживания в Семилукском районе. Вчера, 7 октября, примерно в 20.00 мастер закончил необходимые работы, хорошенько выпил и... совершил роковую ошибку. Мужчина решил покататься.

Пьяный автослесарь выехал на улицу. На его беду в то же время заступили на дежурство инспекторы ГИБДД.

- В отделе полиции подозреваемый пояснил, что таким образом проверял техническую исправность, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

За угон мужчине грозит до пяти лет заключения.

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