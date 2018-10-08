Пьяный автослесарь катался на угнанном УАЗе по Семилукам Воронежской области

8 Окт. 19:29 2018-10-08T19:32:52+03:00

Покатушки на чужом внедорожнике закончились в отделении Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

Взмах полосатого жезла - и 39-летний мужчина судорожно пытается объяснить, почему он в пьяном виде едет за рулем чужого УАЗа, на который нет никаких документов.

Полицейские восстановили хронологию событий. 29-летний мужчина оставил внедорожник на станции техобслуживания в Семилукском районе. Вчера, 7 октября, примерно в 20.00 мастер закончил необходимые работы, хорошенько выпил и... совершил роковую ошибку. Мужчина решил покататься.

Пьяный автослесарь выехал на улицу. На его беду в то же время заступили на дежурство инспекторы ГИБДД.

- В отделе полиции подозреваемый пояснил, что таким образом проверял техническую исправность, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

За угон мужчине грозит до пяти лет заключения.