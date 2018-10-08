В Воронежской области семья, избившая гаишников, получила условный срок

8 Окт. 17:35 2018-10-09T12:35:33+03:00

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Новохоперский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении целой семьи: 46-летнему отцу, 42-летней матери и 23-летнего сына.

По данным следствия, в июне 2018 года в рабочем поселке Новохоперский сотрудники ДПС остановили автомобиль «Nissan Almera», за рулем был 23-летний мужчина. Полицейские потребовали от Сурина предъявить документы, он отказался. Учитывая, что водитель выглядел пьяным, инспекторы предложили ему проехать в служебной машине в районную больницу, чтобы врачи пройти проверку. Водитель упорно не хотел этого делать. Полицейские попытались силой посадить его в свою машину. Мужчина стал отбиваться. Тут на помощь к нему пришли отец и мать, ехавшие вместе с ним в «Ниссане». Инспекторов били руками и ногами. В итоге сотрудники ДТП получили серьезные травмы.

В ходе следствия выяснили, что 23-летний водитель уже был судим в 2017 году по ст. 264.1 УК РФ за нарушение правил в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования.

- На суде все трое признали свою вину. 23-летнего сына приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с тем же испытательным сроком, отец и мать получили на полгода меньше. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Новохоперского района.