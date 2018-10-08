В Воронеже хотят лишить родительских прав наркозависимую мать троих детей

8 Окт. 16:12 2018-10-08T16:12:52+03:00

Женщина бросила их на бабушку, которая сама живет в антисанитарных условиях

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Городская прокуратура подала иск в суд о лешении родительских прав 37-летней матери троих детей из Воронежа. Ее 11, 14 и 15 лет, они живут с бабушкой в жилье, которому срочно требуется ремонт. Административные дела не помогли исправить ситуацию. Судя по всему, женщина ведет асоциальный образ жизни, поэтому эти меры бессильны.

- Мать не обеспечивает надлежащего питания своим детям, не создает условия для проживания в квартире, употребляет алкоголь и наркотики, - сообщила пресс-служба прокуратуры. - Жилищно-бытовые условия проживания несовершеннолетних неудовлетворительные, в квартире требуется проведение капитального ремонта. Кроме того, дети не обеспечены всем необходимым для учебы, родительские собрания мать не посещает, в свободное от учебы время дети предоставлены сами себе.