2018-10-08T15:47:12+03:00
Происшествия

В Воронеже водителя, угробившего двух мотоциклистов-подростков, отправили в колонию

Уже после страшного ДТП его ловили за вождение в пьяном виде
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Водитель, виновный в смерти двух подростков, отсидит шесть лет семь месяцев.Водитель, виновный в смерти двух подростков, отсидит шесть лет семь месяцев.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В понедельник, 8 октября, Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор по делу 32-летнего водителя. В августе 2015 года он рулил «ВАЗом-21103», будучи пьяным. В микрорайоне Краснолесный «Лада» врезалась в мотоцикл, на котором ехали 16-летние юноша и девушка. Подростки погибли.

В ходе следствия также выяснили, что водитель даже после такого трагического ДТП продолжал садиться пьяным за руль. На чем и был пойман – в апреле 2017 года гаишники остановили его в Верхнехавском районе и обнаружили, что он изрядно «под градусом». Ранее мужчину уже штрафовали за отказ в прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- Водителя признали виновным по части 5 статьи 254 УК РФ и статьей 264.1 УК РФ за нарушение правил, повлекшее по неосторожности гибель двух человек и управление машиной в состоянии опьянения. Его приговорили к шести годам семи месяцам колонии общего режима. Также мужчину лишили водительских прав на три года. Кроме того, суд взыскал с него два миллиона в пользу родственников погибших детей рублей в качестве возмещения морального вреда. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя