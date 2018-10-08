В Воронеже водителя, угробившего двух мотоциклистов-подростков, отправили в колонию

8 Окт. 15:45 2018-10-08T15:47:12+03:00

Водитель, виновный в смерти двух подростков, отсидит шесть лет семь месяцев. Фото: из архива «КП»

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В понедельник, 8 октября, Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор по делу 32-летнего водителя. В августе 2015 года он рулил «ВАЗом-21103», будучи пьяным. В микрорайоне Краснолесный «Лада» врезалась в мотоцикл, на котором ехали 16-летние юноша и девушка. Подростки погибли.

В ходе следствия также выяснили, что водитель даже после такого трагического ДТП продолжал садиться пьяным за руль. На чем и был пойман – в апреле 2017 года гаишники остановили его в Верхнехавском районе и обнаружили, что он изрядно «под градусом». Ранее мужчину уже штрафовали за отказ в прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- Водителя признали виновным по части 5 статьи 254 УК РФ и статьей 264.1 УК РФ за нарушение правил, повлекшее по неосторожности гибель двух человек и управление машиной в состоянии опьянения. Его приговорили к шести годам семи месяцам колонии общего режима. Также мужчину лишили водительских прав на три года. Кроме того, суд взыскал с него два миллиона в пользу родственников погибших детей рублей в качестве возмещения морального вреда. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.