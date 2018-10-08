В Воронеже водителя, угробившего двух мотоциклистов-подростков, отправили в колонию
В понедельник, 8 октября, Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор по делу 32-летнего водителя. В августе 2015 года он рулил «ВАЗом-21103», будучи пьяным. В микрорайоне Краснолесный «Лада» врезалась в мотоцикл, на котором ехали 16-летние юноша и девушка. Подростки погибли.
В ходе следствия также выяснили, что водитель даже после такого трагического ДТП продолжал садиться пьяным за руль. На чем и был пойман – в апреле 2017 года гаишники остановили его в Верхнехавском районе и обнаружили, что он изрядно «под градусом». Ранее мужчину уже штрафовали за отказ в прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
- Водителя признали виновным по части 5 статьи 254 УК РФ и статьей 264.1 УК РФ за нарушение правил, повлекшее по неосторожности гибель двух человек и управление машиной в состоянии опьянения. Его приговорили к шести годам семи месяцам колонии общего режима. Также мужчину лишили водительских прав на три года. Кроме того, суд взыскал с него два миллиона в пользу родственников погибших детей рублей в качестве возмещения морального вреда. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.