2018-10-08T11:53:16+03:00
Происшествия

В Воронежской области компания слила с большегрузов 200 литров солярки

Ярослав ИВАНОВ
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В конце сентября на одном из предприятий в Павловском районе исчезло 200 литров дизельного топлива и строительный инструмент из бытовки на 90 000 рублей.

Правоохранители установили, что хищение провернула компания жителей села Лосево. В ночь на 29 сентября трое мужчин в возрасте от 25 до 30 лет приехали на территорию стройплощадки путепровода и с помощью шланга слили с большегрузных автомобилей горючее. А заодно проникли в строительный вагончик и похитили инструменты.

Подозреваемых задержали, в полиции они сообщили, что горючее продали по сниженной цене, а часть инструментов сдали в ломбард в Воронеже. Оставшуюся часть похищенного спрятали в тайнике в лесу.

За кражу мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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