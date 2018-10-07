Под Воронежем водитель «Киа» насмерть сбил двух пешеходов

7 Окт. 10:32 2018-10-07T10:32:59+03:00

Личности несчастных до сих пор не установили

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В субботу, 6 октября, в 18.45 на трассе в Семилукском районе «Киа-Церато» сбил пожилых мужчину и женщину. За рулем машины находился 30-летний водитель, житель Воронежа. От полученных травм пешеходы погибли на месте ДТП. При них не оказалось документов, поэтому установить личности жертв аварии до сих пор не удалось.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Не исключено, что водитель просто не заметил пешеходов на темной трассе.