За сутки в Воронеже поймали 24 пьяных водителя

6 Окт. 19:48 2018-10-06T19:48:36+03:00

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В ночь с 5 на 6 октября гаишники снова массово проверяли водителей, при подозрении на состояние опьянения те в свою очередь были обязаны дунуть в трубку. В итоге в состоянии опьянения было поймано 24 водителя.

Но были и другие нарушения: 19 автомобилистов, например, не пропустили пешеходов на переходах. За нечитаемые номерные знаки наказаны 39 водителей, за перевозку детей без специальных удерживающих устройств - 8. Выявлено 35 водителей, управляющих транспортными средствами с не пристегнутыми ремнями безопасности.

Автоматическими комплексами видеофиксации задокументировано 5944 нарушения, из них 5343 фактов превышения разрешенной скорости. Также автоматические комплексы видеофиксации задокументировали 218 выездов за стоп-линию, 250 фактов парковки с нарушением ПДД.