2018-10-06T17:00:06+03:00
Общество

Большинство воронежцев не доверяют работе профсоюзов

Многие горожане попросту не знают, чем занимаются такие организации
Олег ИВАНОВ
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Далеко не все рабочие знают, зачем нужен профсоюзДалеко не все рабочие знают, зачем нужен профсоюзФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Профсоюзы или союзы рабочих возникли в XIX веке в процессе борьбы пролетариата против капиталистической эксплуатации. Родиной рабочих союзов является Англия, где они стали возникать с середины XVIII века. Со временем они стали появляться и в России. Однако кто из ваших знакомых сейчас состоит в профсоюзе? Таких людей крайне мало.

Специалисты института общественного мнения «Квалитас» решили выяснить, почему все меньше воронежцев хотят быть частью профессионального сообщества в таком формате. Был задан вопрос: «Доверяете ли вы профсоюзам?»

Так, оказалось, что таким организациям доверяет только 18% горожан. Не доверяют - 42%. Что интересно больше доверия испытывают молодые люди, недели сотрудники с опытом. Но что еще важнее - 37% воронежце попросту ничего не знают о деятельности профсоюзов.

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