В Воронеже жильцам дали горячую воду в бачки унитазов вместо батарей

6 Окт. 09:52 2018-10-06T09:55:26+03:00

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Жители Юго-западного района Воронежа, а именно домов на улице Шендрикова, сообщили, что 5 октября вместо отопления им пустили горячую воду по трубам холодной воды. Сложилась ситуация, когда какую бы ручку крана ты не повернул, из крана все равно будет течь кипяток.

- Теперь греться можно в туалете, бачок как батарея, - комментируют местные жители.

Представителям местно УК пришлось экстренно устранять ошибку. Вообще, 5 октября тепло дали только в 958 многоквартирных домов. Это всего 21 процент от их общего числа (4562).