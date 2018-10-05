2018-10-05T23:23:25+03:00
Спорт

Воронежец получил право судить матчи футбольных еврокубков

Владимир Москалев стал единственным новичком в десятке лучших российских арбитров
Юрий КОЗЛОВ
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Владимир Москалев судит уверенно.Владимир Москалев судит уверенно.Фото: redwhite.ru
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Судья из Воронежа Владимир Москалев попал в список арбитров от России, рекомендуемых ФИФА для назначения на международные матчи. В нем он составил компанию Сергею Карасеву, Алексею Еськову, Алексею Матюнину (все – Москва), Владиславу Безбородову, Сергею Лапочкину, Кириллу Левникову (все – Санкт-Петербург), а также Виталию Мешкову из Дмитрова, Сергею Иванову из Ростова-на-Дону и Михаилу Вилкову из Нижнего Новгорода.

Надо отметить, что в этой десятке Москалев самый молодой, ему 32 года. Напомним, в этом году воронежскому судье доверили обслуживать огненный матч питерского «Зенита» с московским «Спартаком». И хотя получил порцию критики от экспертов за два якобы неназначенных пенальти, получил бесценный опыт. А ошибки (если они были) на результат матча не повлияли.

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